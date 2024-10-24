Ankara’da gerçekleşen Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayisine yapılan terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine, isabet eden 4 kurşunla yaralan 25 yaşındaki Samsun Termeli İlker Şahin’i, Samsun’un Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kaldırıldığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Hastane yetkilileri tarafından tedavi ile ilgili bilgiler alan Başkan Kul, gazinin babası Mustafa Şahin ve ailesi ile de sohbet ederek, herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

“Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar"

Yaşanan hain saldırı anlarını Başkan Kul’a anlatan Gazi Şahin, “TUSAŞ’ta tekniker olarak çalışıyorum. Vardiya değişim saatimizdi işten çıkarken birden saldırmaya başladılar. Silah sesleri ile önümde bulunanlar yere düştü. O esnada ayağımdan vurulmuşun ama olayın sıcaklığı ile hissetmedim. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Vücuduma 4 kurşun isabet etmiş 3’ünü çıkardılar, biri ayağımda sinirlere çok yakın olduğu için bıraktılar. Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Bizler vatanımız için üretmeye devam edeceğiz. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.

Gaziye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Kul ise “Geçtiğimiz haftalarda gazimiz ile ilçemizde bir araya gelmiştik. Yaralandığını öğrenir öğrenmez hastanede ziyaretine geldim. Gazimiz çok metanetli ve Terme’ye selamı var. Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli evlatlarımızın çalıştığı gözbebeğimiz TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza Rabb’imden acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonucu 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.