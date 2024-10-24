Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden İnegöl İlçe Teşkilatı, aynı zamanda teşkilat içi faaliyetlerine de ara vermeden devam ediyor. Son olarak düzenlenen programda, ahde vefa örneği göstererek, Milli Görüş kuruluşlarında görev almış ve kapatılan partilerde de önemli roller üstlenmiş büyüklerini ağırlayan teşkilat, bu anlamlı buluşmada geçmişe dair anılar ve tecrübeler üzerine sohbet etti.

Gündemle ilgili istişarelerin de yapıldığı buluşma, sıcak ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.

DAVAMIZIN ÇINARLARINI MİSAFİR ETTİK

İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, program sonrası yaptığı açıklamada, "Bu akşam partimizin ilçe binasında, tecrübeleri, duaları, dik duruşları ve sadakatleriyle arkamızda dağ gibi duran davamızın çınarları olan kıymetli büyüklerimizi ve abilerimizi ağırladık. İstişare ve hasbihal etme imkanı bulduk; tecrübelerinden faydalandık. Yaptığımız teşkilat çalışmaları ve kadromuzla alakalı bilgiler verdik. Yine önümüzdeki günlerde davet edeceğimiz ve hasbihal edeceğimiz büyüklerimiz var. Cenab-ı Hak, hepsine hayırlı ve uzun ömürler versin, inşallah.

Ayrıca bu buluşmayı tertip eden Teşkilat Başkanımız Orhan Bektaş Bey'e, istişare kurulu başkanlarımız Zeki Yeten ve Nejdet Erçiftçi Bey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.