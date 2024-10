CHP İnegöl İlçe Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Yeşiltaş’a, CHP Bursa İl yöneticileri ve CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ile diğer yöneticiler de eşlik etti.

ŞAHİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, TUSAŞ’ta hayatını kaybeden şehitlere başsağlığı dileyerek, bir daha bu tür üzücü olayların yaşanmaması temennisiyle yetkililerin daha fazla çaba sarf etmesini beklediğini ifade etti. CHP’nin 100 yıllık bir parti olarak Türkiye’ye hizmet ettiğini ve gerçek demokrasinin yerleşmesi için mücadele ettiğini vurgulayan Şahin, parti olarak bu mücadelede yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

“HER GÜN BİR ÜZÜCÜ HABER İLE UYANIYORUZ”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“TUSAŞ’ta gerçekleşen o hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her gün bir üzücü haber ile uyanıyoruz. Her gün sabah kalktığımızda içimizi yaralayan birtakım haberlerle uyanmış oluyoruz. Maalesef koruyamıyoruz. Türkiye’nin geldiği durum bizi çok üzüyor, bizi çok yaralıyor. Yüreğimizi kanatıyor her gün. Koruyamıyoruz. Çocuklarımızı koruyamıyoruz, gençlerimizi koruyamıyoruz, kadınlarımızı koruyamıyoruz. Savunma sanayiinde önemli bir misyonu olan bir bölgede çalışan işçilerimiz koruyamıyoruz. Yani tamamen ülkede bir güvenlik zafiyetinin olduğu, adaletin gün geçtikçe yok olduğu günleri birlikte yaşıyoruz. Dileriz ki bir an önce bu terör saldırılarının ve çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin içinde bulunduğu bu acı durumdan kurtuluruz ve bunun faillerinin mutlaka yakalanıp gerekli cezaların alınmasını da talep ediyoruz ve istiyoruz.”

“İNEGÖL BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

31 Mart yerel seçimlere de değinen Yeşiltaş;

“SANAYİCİMİZ ÇOK ZOR DURUMDA”

Ayrıca Yeşiltaş ülkenin yaşadığı ekonomik krizden de bahsederek şu ifadelere değindi;

"Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve iktisadi krizin sonuçlarını hepimiz yaşıyoruz. Çalışan işçilerimiz, emekçilerimiz de zorlukların içerisinde ve aynı zamanda sanayicimizde çok zor durumda. Yani ülkenin her kesiminin de zorluklar içerisinde olduğu süreci hep birlikte yaşıyoruz. Emeklilerimiz inanın kahveye çay içmek için giderken bile tereddüt eder duruma gelmişlerdir. İşçilerimiz asgari ücretin üstünde olan ev kirasını ödemekte dahi zorluk çekiyor. Yani sanayicimiz de bu girdilerin, maliyetlerin daha da yükselmesinden dolayı onlarda üretimlerde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Yani tam anlamıyla ülkede her kesiminde hayatta kalabilmesi için büyük zorlukların içine girdiği süreci hep birlikte yaşıyoruz. Çünkü artık 22 yıldır yönetme anlayışlarının iyice çürüdüğünü, içinin boşaldığını ve artık yönetemez duruma geldiklerini kendileri de görüyor, toplumda bunu görüyor. O yüzden biz geçen haftalarda İznik’te sonra Gürsu’da, bugün İnegöl’de halkımızla buluşacağız. Artık yönetemediklerini, bir an önce erken seçime gitmelerini talep ediyoruz. Artık bu ülkenin bir nefes alabilmesi için bir an önde seçimin olması gerektiğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızla sohbet ettiğimizde de vatandaşlarımızdan da zaten bu yönde talepler geliyor. Bir an önce erken seçim olup ülkenin bir an önce bu iktidardan kurtulması gerekiyor. Bildiğiniz gibi yönetemiyorlar, artık savruluyorlar. Artık hiçbir şeyi kontrol edemez hale geldiler. Bundan dolayı da erken seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının bu ülkeye nefes aldıracağını, uygulayacağı o bütün ekonomik, kültürel, sağlık ve eğitim gibi aklınıza gelebilecek bütün konularda bu donanıma, birikime sahip parti siyasi ekiplerimizle, o donanıma sahip kadrolarımızla bu ülkeye yeni bir yaşamı sunacağız.”