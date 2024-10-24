Programın konuşmacısı, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz olacak.

Moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Yüksel Okşak üstlenecek. Katılımcılar, Türkiye ekonomisindeki güncel gelişmeleri ve bunların piyasalara olan etkilerini dinleme fırsatı bulacaklar. Etkinlik, MÜSİAD İnegöl Şubesi’nde gerçekleşecek.

Katılım için önceden kayıt yaptırmak isteyenler, 0532 359 99 13 numarasını arayabilirler. Ekonomiye dair önemli bilgiler edinmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen herkes davetlidir.