Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde bulunan taşınmazlar, konut ve ticaret alanları ile tarım arazilerinden oluşuyor. En yüksek tahmini satış bedeli 46 milyon 82 bin TL ile Nilüfer İhsaniye Mahallesi’nde bulunan ticaret alanına ait. En düşük tahmini bedel ise 1 milyon 559 bin TL ile Osmangazi Gündoğdu Mahallesi’ndeki zeytinlik için belirlendi.

İhaleler, 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Satışa sunulan taşınmazların bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, ¼’ü peşin olmak şartıyla kalan tutar iki yıl içinde üçer aylık taksitlerle ödenebilecek. Peşin ödemelerde ise satış bedeline %20 indirim uygulanacak.

Satın alınan taşınmazlar, beş yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulacak. İhaleye katılmak isteyenler, gerekli evrakları ihale saatine kadar ilgili makamlara teslim etmek zorunda.