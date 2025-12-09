BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Bursa İli, Kestel İlçesi, Kale Mahallesi, 168 ada, 18 nolu parselde, C Blok, 2 nolu bağımsız bölümde, 743,16 m² tapu alanlı, 136 / 6609 arsa paylı ve niteliği ‘’ ÜÇ ADET YEDİ KATLI BETONARME APARTMAN VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği MESKEN olan, C Blok; 1. Bodrum Kat, 2 nolu bağımsız bölümünde yer alan 64 m² daire 1 milyon 950 bin TL, Kestel İlçe, AKSU Mahalle/Köy, 1012 Ada, 5 Parsel de bulunan 300 metrekarelik arsa nitelikli taşınmaz 1 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

KARACABEY İCRA DAİRESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

Karacabey İcra Dairesi tarafından Bursa İl, Karacabey İlçe, EKMEKÇİ Mahalle/Köy, KÖY ALTI MEVKİİ Mevkii, 175 Parsel, Tapu Kaydı: Söz konusu parsel Ekmekçi Mahallesinde, 28.600,00 m2 büyüklüğünde, Köy altı mevkiinde ve Tarla vasfı ile tapuya kayıtlı olup taşınmaz 2 milyon 905 bin 714,30 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

Bursa Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu tarafından Bursa İli Nilüfer İlçesi Konaklı Mahallesi 0 Ada 786 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Dut Bahçesi" olan 629,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 1 milyon 887 bin TL, Bursa İli Nilüfer İlçesi Konaklı Mahallesi 0 Ada 803 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Dut Bahçesi" olan 682,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 1 milyon 534 bin 500 TL, Bursa İli Osmangazi İlçesi Tuzaklı Mahallesi 12052 Ada 76 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 14.941,92 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 8 milyon 965 bin 152 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İZNİK İCRA DAİRESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

İznik İcra Dairesi tarafından Bursa İl, İznik İlçe, KARATEKİN Mah/Köy, Düzler Mevkii, 1 Parselde kayıtlı 14.250 m2’lik tarla 2 milyon 137 bin 500 TL, Bursa, İznik, SANSARAK Mh/Köy, Yongalık M., 1065 Ada, 1173 Parselde kayıtlı 9.481,26 m2’lik tarla 948 bin 126 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

GEMLİK 1. (SULH HUKUK MAHKEMESİ) SATIŞ MEMURLUĞU TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

Gemlik 1. (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından Bursa ili, Gemlik İlçesi, Eşref dinçer Mah. 2565 ada 3 parsel2. Kat 3 nolu bağımsız bölüm 83,66 m2’lik daire 1 milyon 650 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İlanlarla ilgili detaylı bilgi www.ilan.gov.tr adresinde öğrenebilirsiniz.