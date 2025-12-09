İCRA DAİRESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

İnegöl İcra Dairesi tarafından Bursa/İnegöl, Kemalpaşa Mahallesi, 1261 ada 5 parsel C Blok 2 çatı katı 6 BB. sayılı taşınmazın üzerindeki C blok zemin 2 normal kat ve piyes kattan oluşmakta olan 154 m² dubleks daire 3 milyon 200 bin TL, Bursa İl, İnegöl İlçe, Hamamlı Mah, köyiçi Mevkii, 135 Ada, 24 Parsel, Parsel üzerindeki kerpiç-ahşap tarzda inşa edilen 306 m² arsa üzerindeki bina 413 bin TL, Cerrah Mahallesi Bağlar Mevkii İnegöl / BURSA adresindeki 3.778,19 m2’lik tarla 3 milyon 200 bin TL, Bursa İli İnegöl İlçesi Tuzla Mahallesi 104 Ada 567 Parsel’de yer alan 1.337,95 m2’lik arsa 1 milyon 450 bin TL, Kemalpaşa Mahallesi, Apaydın Sokak No:7 İnegöl / BURSA adresindeki 81 m² dairenin ½ hissesi 1 milyon 500 bin TL ve Bursa ili, İnegöl ilçesi, Şehitler mahallesi, 120 ada, 48 parsel. İnegöl / BURSA adresinde bulunan 17.484 m²’lik tarla 21 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

SULH HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILANLAR

İnegöl (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğu tarafından Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 5599 parsel sayılı 2.036,76 m2’lik tarla 1 milyon 500 bin TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 5601 parsel. İnegöl / BURSA adresindeki 2.853,02 m2’lik tarla 2 milyon 258 bin 634 TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 161 ada, 10 parsel, zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölüm. İnegöl / BURSA adresindeki 120 m²’Lik daire 1 milyon 650 bin TL, Bursa ili, İnegöl ilçesi, Yeniceköy mahallesi, 268 ada, 39 parsel. İnegöl / BURSA adresindeki 4.279,35 m2’lik tarla 5 milyon 634 bin 540 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

