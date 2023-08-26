İznik ilçesine bağlı Bursa'nın Boyalıca Mahallesi'nde meydana gelen bir kaza sonucunda, bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay, mezarlık yolundaki tali yoldan ana yola çıkmak isteyen 16 FCS 01 plakalı motosiklet sürücüsü M.G. ile Boyalıca'dan İznik yönüne doğru seyreden 16 H 6880 plakalı otomobil sürücüsü İ.S. arasında gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.G. ağır yaralandı ve hemen olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan bu olayın detaylarına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı.