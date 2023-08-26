Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borç yapılandırma fırsatını değerlendirmek isteyen işveren ve sigortalılara son tarihin 31 Ağustos olduğunu hatırlattı. Aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için de ödemelerin 31 Ağustos'a kadar yapılması gerektiği belirtildi. Bu prim borçlarını, anapara ödemeleri anlaşmalı bankalara yapıldığında gecikme faizi ve cezası olmadan yapılandırmak mümkün olacak.

Ancak, borç yapılandırmasını tercih edenler arasından 3 Ağustos'a kadar ödemesi gereken miktarları tam veya eksik ödeyemeyenler için son 4 güne girildi. Bu durumda, bu tutarları 31 Ağustos'a kadar ödeyenlerin Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve geç ödeme zammıyla birlikte ödeme yapmaları gerekecek. Ancak katsayı uygulaması bu durumda devre dışı bırakılacak.

Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları da yapılandırma kapsamına alındı. Borçlarını ödeyemeyen kişiler, borçlarının tamamını silmek için gelir testine başvurabilecekler. Gelir testi, 31 Temmuz'a kadar yapılacak ve hane içinde kişi başına düşen gelir 3.336 liranın altında çıkarsa, prim borçları silinecek. Bu durumda gecikme cezası ve zammı da uygulanmayacak.

Ödeme gücü bulunanlar için ise GSS prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar ödeme zorunluluğu bulunuyor. Anapara ödemeleri, SGK ile anlaşmalı bankalara yapıldığında gecikme faizi ve cezaları silinecek.

Hane içinde kişi başına gelir 3.336 lirayı aşarsa, asgari ücretin yüzde 3'ü kadar prim ödenmesi gerekiyor. Bu yıl için aylık prim tutarı ise 300 lira 24 kuruş olarak belirlendi.