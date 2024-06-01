Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde seyreden iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Devrilen motosikletlerde bulunan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin trafiği kısa süreli olarak kapattığı kaza alanındaki yaralılar ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.