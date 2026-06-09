Kaza, Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGT 234 plakalı motosikletin sürücüsü Kaan Fidan (16), henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı. Ağır yaralanan genç sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



Kazanın ardından ortaya çıkan bir detay ise duygulandırdı. Kaan Fidan'ın, kazadan yaklaşık 11 saat önce sosyal medya hesabından kullandığı motosikleti satılığa çıkardığı öğrenildi. Genç sürücünün verdiği ilan ve yaptığı paylaşım, acı haberin ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.



Fidan'ın vefat haberini alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, gözyaşları hastane önünde sel oldu. Kazada yaralanan motosiklet yolcusu Ömer Faruk Orhan'ın (15) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.