14 Temmuz ile 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen faaliyetler kapsamında, toplumun farklı kesimlerine yönelik 31 ayrı etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde toplam 7 bin 663 kişiye ulaşıldı.

Katılımcılara hem bilgilendirici içerikler sunuldu hem de uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturacak eğitimler verildi. Narkotik biriminin bu çalışmalarıyla, hem bireysel hem toplumsal bilinç düzeyinin artırılması amaçlandı. Yürütülen eğitim faaliyetleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve toplumun korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.