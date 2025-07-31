Toplamda 70 taydan 68’i satıldı ve bu satışlardan tam 45 milyon 485 bin lira gelir elde edildi.

İhalenin yıldızı ise "Taşkın Kral" oldu. Henüz 2 yaşında olan bu erkek tay, İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya satın alındı ve satışın en yüksek fiyatla el değiştiren tayı oldu. Şahin’in bir diğer tercihi de yine dikkat çekti; "Yayla Çiçeği" adlı 2 yaşındaki dişi tay için 2 milyon 800 bin lira ödendi. En yüksek bedelle satılan üçüncü tay ise Mehmet Çelik’in 2 milyon liraya aldığı "Hızlı Özgün" oldu.

Satışlar sadece yerinde değil, dijital ortamda da gerçekleşti. TİGEM, bu yıl ilk kez hibrit satış modelini uygulayarak çevrimiçi teklif sistemini devreye aldı. Hem fiziksel hem de elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleyle, daha fazla katılım sağlandı ve taylara verilen teklifler ciddi anlamda arttı. Yeni satış yöntemi sayesinde TİGEM’in taylarının daha yüksek fiyatlara alıcı bulduğu dikkatlerden kaçmadı.