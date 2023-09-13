Bursa'da, yeni eğitim öğretim dönemi başladığında, Okul Polisi eğitim kurumlarının çevresindeki güvenliği sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, denetimleri sıkı tutarak önemli bir rol üstleniyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve diğer ilçelerde toplam 83 ekiple 254 personel ile "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması" gerçekleştiriyor. Bursa'daki 297 okul çevresinde gerçekleştirilen bu uygulamada, 936 kişi sorgulanırken, aynı zamanda okul çevresindeki 217 umuma açık iş yeri de detaylı bir şekilde denetleniyor. Bununla da sınırlı kalmayarak, okul çevresinde bulunan 26 metruk binanın kontrolü de titizlikle sağlanıyor.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, okul çevresindeki ilgisiz kişilere izin verilmeyeceğini vurguluyor ve eğitim kurumlarının yakınlarındaki metruk binaların sürekli olarak denetlendiğini belirtiyorlar. Bu sayede öğrencilerin güvenliği her zaman en üst düzeyde korunuyor.

Bunun yanı sıra, okul çevrelerinde görev yapan trafik timleri de öğrencilerin güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarını sağlıyor ve okul servis araçlarını düzenli olarak denetleyerek trafik güvenliğini artırıyor.