Fiyatlarda indirim veya artışların sıklıkla yaşandığı dönemlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı (etiket fiyatı) ile kasa fiyatı farklı olabiliyor.

Fiyatlarda indirim veya artışların sıklıkla yaşandığı dönemlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı (etiket fiyatı) ile kasa fiyatı farklı olabiliyor.

Çok sayıda ürünün satışa sunulduğu büyük perakende mağazaları başta olmak üzere, bazı işletmeler, yaptıkları fiyat değişikliklerini (indirim ya da fiyat artışı) etiket veya kasa fiyatları ile uyumlu hale getirmiyor. Söz konusu durum tüketiciler tarafından alışveriş esnasında fark edilmeyince mağduriyetlere neden oluyor.

Bu durumun özellikle son dönemde sıklıkla yaşanması, tüketicilerin hangi haklara sahip olduğunu ve Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri tekrar gündeme getirdi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri perakende ticarette vatandaşı mağdur eden yanıltıcı fiyat gelişimlerini yakından takip ediyor.

YASALAR TÜKETİCİDEN YANA

Ticaret Bakanlığı, bu kapsamda bu yılın dokuz ayında 37 bin 307 adet firma nezdinde 1 milyon 29 bin 928 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 23 bin 648 adet ürüne ilişkin olarak toplam 23 milyon 32 bin 507,25 lira idari para cezası uyguladı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, marketlerdeki etiket ve kasa fiyatı uyuşmazlığı konusunda son dönemlerde artış görüldüğünü dile getirdi. Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık olabileceği öngörülerek, bu konuda tüketici lehine yasal düzenleme yapıldığını bildiren Küçük, "Yasa metnindeki 'tüketici lehine olan fiyat uygulanır' ibaresi gereğince, etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olması halinde, hangi fiyat düşükse, tüketiciye düşük olan fiyat uygulanacaktır.

Aynı uygulama, tanıtım broşürleri ya da ilan edilen reklamlardaki fiyatlar ile kasa fiyatları arasındaki farklılıklarda da geçerlidir" diye konuştu. Küçük, etiket-kasa farkıyla karşılaşan tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu: "Öncelikle kasada ödeme sırasında, barkod okuyucudan geçen fiyatları mutlaka kontrol ve takip etmeliyiz. Fark varsa itiraz edin. Talebimizin kabul edilmezse gün ve saat belirtilerek, raf fiyatının fotoğrafını çekin."