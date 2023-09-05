Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Kazanın İznik-Yenişehir Yolu üzerindeki Derbent mevkisinde meydana geldiği belirtildi. Olay, gece saatlerinde, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Tarlaya uçan otomobilde, otomobil sürücüsü olan 21 yaşındaki Ahmet Can S. ile araçta bulunan 28 yaşındaki Süleyman O. ve 25 yaşındaki Evren A. ağır yaralandı.

Olayın hemen ardından gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılara ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ne yazık ki, araçta yolcu olarak bulunan Süleyman O., tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Şu an itibarıyla olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.