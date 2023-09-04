Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mesudiye mahallesin İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesudiye den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Melih Ö. yönetimindeki 16 ARY 798 plakalı otomobil, karşo yönden gelen Yunus K. yönetimindeki 34 JF 0172 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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