Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı'nda dün akşam saatlerinde yaşanan trajik bir olayda, 43 yaşındaki Bülent Karakuş adlı bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, otoparkta meydana geldi ve henüz kimliği belirlenemeyen bir veya birkaç saldırganın Bülent Karakuş'u önce darp ettikten sonra silahla ateş ettiği belirlendi. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Bülent Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli kişi veya kişiler, olay yerinden kaçarak araçlarını yaklaşık 2 kilometre ileride terk ederek kaçışlarına devam ettiler. Polis yetkilileri, saldırının ardındaki nedenleri ve saldırganları tespit etmek için geniş çaplı bir soruşturma başlattılar.