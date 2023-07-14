Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halind olan sürücü Ömer S. Yönetimindeki 16 M 06141 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmeye çalışan Mücahit D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş