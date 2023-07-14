İnegöl Anadolu Futbol Kulübü, yönetim kurulunu oluşturarak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Çalık, “Bilindiği gibi geçtiğimiz ay inegöl Anadolu futbol Kulübü’nü 1 Amatör’de mücadelemizi sürdüreceğiz. Liglerin Eylül ayında başlayacağı ve bu ligde mücadele edecek diğer takımların kadrolarını kurduğunu ve çalışmalarına başladığını da düşünecek olursak işimizin ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Buna rağmen inanmak başarmanın yarısıdır anlayışıyla, ben ve yönetici arkadaşlarım hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Mümkün olabilecek en kısa sürede adımıza yakışır şekilde tüm Anadolu’yu kapsayacak şekilde yönetim kurmaya özen gösterdik. İnegöllüsünden, Ağrılısına, Çorumlusundan, Yozgatlısına mümkün oldukça Anadolu’yu kapsayacak yönetim oluşturduk. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen tüm İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımızın da bizleri yalnız bırakmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

ANADOLU FK YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI BAŞKAN (Mehmet Çalık)

2. Başkan: Sinan Coşkun

As başkan : kadir çelik

Başkan yardımcısı: Sebahattin ablak

Başkan yardımcısı: Burhan Demir

Başkan yardımcısı: Uğur Aras

Başkan yardımcısı: Bilal Doğan

Başkan yardımcısı: İshak Elbistan

Futbol Şube Sorumlusu: Yusuf Turan

Genel Kaptan: Özkan Doğan

Genel Kaptan: Ahmet Çalık

Genel Kaptan: Recep Polat

Mali İşler ve Hukuk Genel Sorumlusu: Erkan Baltürk Mali İşler Sorumlusu: Mehmet alıcı

Hukuk Sorumlusu: Alparslan Erdoğan

Sosyal Tesis ve Taraftar Sorumlusu: Yunus Günay

Sosyal Tesis Sorumlusu: Hüseyin Bildik

Taraftar Sorumluları: Süleyman Gündoğan– Özgür Doğan Medya ve Sponsorluk Sorumlusu: Alparslan yılmaz Medya Sorumlusu: Yakup Diricanlı

Sponsorluk Sorumlusu: Uğur Diricanlı

Altyapı Genel Koordinatörü: Mehmet Yurttutan

Altyapı Sorumlusu: Gökhan Yavuz

Altyapı Sorumlusu: Yunus Emre Doğan

Basın Sözcüsü: Yakup Diricanlı