İnegöl Anadolu Futbol Kulübü, yönetim kurulunu oluşturarak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.
Toplantıda konuşan Kulüp Başkanı Mehmet Çalık, “Bilindiği gibi geçtiğimiz ay inegöl Anadolu futbol Kulübü’nü 1 Amatör’de mücadelemizi sürdüreceğiz. Liglerin Eylül ayında başlayacağı ve bu ligde mücadele edecek diğer takımların kadrolarını kurduğunu ve çalışmalarına başladığını da düşünecek olursak işimizin ne kadar zor olduğunu anlayabiliriz. Buna rağmen inanmak başarmanın yarısıdır anlayışıyla, ben ve yönetici arkadaşlarım hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Mümkün olabilecek en kısa sürede adımıza yakışır şekilde tüm Anadolu’yu kapsayacak şekilde yönetim kurmaya özen gösterdik. İnegöllüsünden, Ağrılısına, Çorumlusundan, Yozgatlısına mümkün oldukça Anadolu’yu kapsayacak yönetim oluşturduk. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelen tüm İnegöl’de yaşayan vatandaşlarımızın da bizleri yalnız bırakmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.
ANADOLU FK YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI BAŞKAN (Mehmet Çalık)
2. Başkan: Sinan Coşkun
As başkan : kadir çelik
Başkan yardımcısı: Sebahattin ablak
Başkan yardımcısı: Burhan Demir
Başkan yardımcısı: Uğur Aras
Başkan yardımcısı: Bilal Doğan
Başkan yardımcısı: İshak Elbistan
Futbol Şube Sorumlusu: Yusuf Turan
Genel Kaptan: Özkan Doğan
Genel Kaptan: Ahmet Çalık
Genel Kaptan: Recep Polat
Mali İşler ve Hukuk Genel Sorumlusu: Erkan Baltürk Mali İşler Sorumlusu: Mehmet alıcı
Hukuk Sorumlusu: Alparslan Erdoğan
Sosyal Tesis ve Taraftar Sorumlusu: Yunus Günay
Sosyal Tesis Sorumlusu: Hüseyin Bildik
Taraftar Sorumluları: Süleyman Gündoğan– Özgür Doğan Medya ve Sponsorluk Sorumlusu: Alparslan yılmaz Medya Sorumlusu: Yakup Diricanlı
Sponsorluk Sorumlusu: Uğur Diricanlı
Altyapı Genel Koordinatörü: Mehmet Yurttutan
Altyapı Sorumlusu: Gökhan Yavuz
Altyapı Sorumlusu: Yunus Emre Doğan
Basın Sözcüsü: Yakup Diricanlı