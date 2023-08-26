Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Çakırhamam Mahallesi Tahtakale Veziri Caddesi üzerinde, park halindeki bir araca çarpan alkollü bir grup ile buna karşılık veren esnaf arasında şiddetli bir kavga yaşandı. Olayın ardından silahların ateşlendiği bu çatışmada, üç esnaf kurşunların hedefi olurken, alkollü grup üyelerinden de üç kişi darp edilerek yaralandı. Tüm bu vahim anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Tahtakale Veziri Caddesi'nde bulunan bir tekel bayiye alkol almak amacıyla gelen alkollü bir grubun, park halindeki araca çarpmasıyla başladı. Kazanın ardından tekel bayi sahibi Murat G. ve araç sahibi Burak G. ile birlikte çalışanları, yaşanan hasarı incelemek üzere olay yerine geldi. Ancak tansiyonun hızla yükseldiği bu karşılaşmanın ardından sözlü tartışma kısa sürede fiziksel bir kavgaya dönüştü. İki taraf arasında çıkan bu şiddet olayında yumruklar havada uçuştu.

Kavganın giderek büyümesi üzerine alkollü gruptan bir kişi elindeki tabancayı çekerek ardı ardına ateşledi. Bu silahlı saldırı sonucunda Murat G., Burak G. ve yanlarında bulunan diğer çalışanlar kurşunların hedefi oldu. Rastgele açılan yedi kurşun ise sadece araçlara ve işyerlerine değil, bölgedeki çevreye de zarar verdi. Olayın duyulmasının ardından sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti. Saldırganlar ise hızla olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler de delil olarak kullanılmak üzere incelendi.