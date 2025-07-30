Yangın sırasında yırtık lastiğe aldırış etmeden söndürme çalışmalarına destek veren Ramazan Doğan, sosyal medyada da gündem olmuştu. Görüntülerin takdir toplaması üzerine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ile birlikte bölgeyi ziyaret etti.

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Doğan ile bir araya gelen Karacabey, özverili çabasından dolayı teşekkür ederek kendisine yeni bir su tankeri teslim etti.

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Karacabey, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vatanını sevmek, bazen cepheye kağnı arabasıyla mermi taşımak, bazen patlak lastikli bir tankerle ateşin bağrına su taşımaktır. #YeşilVatan’ın muhafazası için, patlamış lastiğine rağmen tankeriyle yangına su taşıyan Ramazan Doğru’yu ziyaret ederek kendisine teşekkür ettik. Tek yürek olarak yangınla mücadelemize destek veren aziz milletimize yürekten teşekkür ediyorum."

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Kaynak: HABER MERKEZİ