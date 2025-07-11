Açıklamada, hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın ekiplerce düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandığı bildirildi.

Yakalama sırasında şahsı korumaya çalışan bazı kişilerin görevli polis memurlarına fiili müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, olay yerine derhal takviye ekiplerin sevk edildiği ve olaya karışan iki kişinin etkisiz hale getirilerek gözaltına alındığı ifade edildi. Olay anında görevli personele ve resmi araca araçla çarparak kaçan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle sürdüğü bildirildi.

Gözaltında bulunan üç şahıs hakkında "Görevli Memura Mukavemet" (TCK 256), "Suçluyu Kayırma" (TCK 283) ve "Tutuklu veya Hükümlünün Kaçmasına Bilerek Yardım Etme" (TCK 254) suçlarından adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

Olayda hafif şekilde yaralanan personele geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, görevlerini özveri ve soğukkanlılıkla yerine getiren tüm emniyet personeline teşekkür edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve kamu düzenini bozmaya teşebbüs eden kişi ya da gruplara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.