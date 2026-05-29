ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden deniz ulaşımına açılması gerektiğine yönelik ifadelerini tekrarladı. Trump, "Hürmüz Boğazı derhal açılmalı ve herhangi herhangi bir geçiş ücreti uygulanmamalıdır" dedi.

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na yerleştirdiği mayınların büyük bir kısmının ABD ordusu tarafından imha edildiğini ancak İran'ın kalan herhangi bir mayını ortadan kaldırması gerektiğini de belirterek, "Eğer varsa, tüm deniz mayınları etkisiz hale getirilecek. İran, geride kalan mayınların imha edilmesini derhal tamamlayacaktır, zaten çok fazla sayıda değiller" dedi.



"Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemiler evlerine dönme sürecine başlayabilir"

ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı yakınlarında İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasına yönelik planlara ilişkin, "Kaldırılacak olan daha önce benzeri görülmemiş deniz ablukamız nedeniyle boğazda mahsur kalan gemiler artık ‘evlerine dönme' sürecine başlayabilir" ifadelerini kullandı.

Trump, "Benden, en sevdiğiniz başkanınızdan, eşlerinize, anne babalarınıza ve ailelerinize selam söyleyin" ifadelerini kullandı.



"Zenginleştirilmiş materyal çıkarılacak ve imha edilecek"

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarının bertaraf edilmesine yönelik sürece ilişkin, "Yaklaşık 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz bombardıman ardından neredeyse çökmüş dağların altında derinlere gömülen zenginleştirilmiş materyal, üzerinde mutabık kalındığı üzere ABD tarafından İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın koordinasyon içinde çıkarılacak ve imha edilecektir" dedi.

ABD Başkanı, bu faaliyeti mekanik olarak gerçekleştirebilecek ülkelerin sadece ABD ve Çin olduğunun altını çizdi.

Trump, herhangi bir detay vermeden yeni bir duyuruya kadar bir para transferi yapılmayacağını aktararak, "çok daha az öneme sahip diğer maddeler" üzerinde de anlaşmaya varıldığını kaydetti. ABD Başkanı, nihai kararını vermek üzere Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda bir toplantıya katılacağını açıkladı.

ABD basınında dün ortaya atılan iddialarda, Washington ve Tahran'ın müzakere heyetlerinin 60 günlük bir mutabakat zaptı konusunda büyük ölçüde uzlaştığı, ancak anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için iki ülke liderlerinin nihai onayının beklendiği belirtilmişti.