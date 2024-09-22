Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hamza D. (26) yönetimindeki 16 YBG 29 plakalı ticari araçla seyir halindeyken Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na dönmek istedi. Ancak hızlı giden sürücü kararsız kalınca virajı alamayıp direğe çarptı. Kazanın etkisiyle ön camdan fırlayan sürücü yaralanırken, dumanlar yükselerek aracın alev almasına neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, aracı söndürürken yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA