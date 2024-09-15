TFF 3. Lig’de eşine benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. 2010 yılında Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor, TFF 3. Lig’in seyirci rekorunu kırdı. Tokat Belediye Plevne Spor maçını Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda yaklaşık 41 bin taraftar takip etti. Stadyum çevresinde ve stat içinde güzel görüntülere imza atan Bursaspor taraftarı, kulüplerinin yeniden eski günlerine dönmesinde de başrol oynayacaklarını gösterdi.

Daha önce 1 Mart 2020 tarihinde Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor - Karşıyaka maçını 28 bin 250 taraftar takip etmişti.

Kaynak: İHA