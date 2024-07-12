Bursa’nın İznik ilçesinde soğuk hava deposu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İznik’in Elbeyli Mahallesi yakınlarında bir soğuk hava deposunda iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede soğuk hava deposunu sararken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Siyah dumanlar ilçenin birçok noktasında görülürken, yangın havadan da görüntülendi.

İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.