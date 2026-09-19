19 Eylül Gaziler Günü, İnegöl’de Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi katkılarıyla düzenlenen programlarla dolu dolu kutlandı. Gazilerimizin kahramanlıklarının yad edildiği, şehitlerimizin dualarla anıldığı programlar sabah saat 10.00’da Atatürk Anıtında gerçekleştirilen çelenk töreniyle başladı. Törene; İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Muharrem Taşçı, siyasi parti temsilcileri, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve gaziler, emniyet ve jandarma mensupları, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Program, İnegöl Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, İnegöl Belediyesi ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin devamında İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve Garnizon Komutan Vekili Hava Yüzbaşı Muharrem Taşçı, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

ŞEHİTLİKTE DUALAR EDİLDİ

Atatürk Anıtındaki törenin ardından protokol üyeleri ve gaziler, Hastane Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz için dualar edildi.

GAZİLER DERNEĞİ ZİYARET EDİLDİ

Şehitlik ziyaretinin ardından İnegöl protokolü, Muharip Gaziler Derneğini ziyaret ederek Gazilerin gününü bir kez de burada kutladı.

GAZİLERİN HATIRALARI KENT MÜZESİ’NDE YAŞATILIYOR

Programların bir sonraki durağı ise İnegöl Kent Müzesi oldu. Protokol üyeleri, burada İnegöl Belediyesi tarafından gaziler için özel olarak hazırlanan Kıbrıs Muharip Gaziler Köşesini ziyaret etti. İnegöl Belediyesi tarafından Kent Müzesi’nin Zor Yıllar bölümünde oluşturulan köşe, şehrin işgal sürecinden kurtuluşa uzanan hikâyesinin anlatıldığı bölüm içerisinde yer alıyor. Kıbrıs Muharip Gaziler Köşesinde de İnegöl’den Kıbrıs Barış Harekâtına katılan ve gazilik unvanı taşıyan toplam 59 gazinin fotoğrafları yer alıyor. Oluşturulan bölümde ayrıca gazilerin bağışladığı iki kıymetli madalyanın yanı sıra çeşitli başarı belgeleri ve beratlar da sergileniyor. Böylece gazilerin hatıraları ve kahramanlıkları, İnegöl’ün yakın tarihini gelecek nesillere aktaran Kent Müzesi içerisinde ziyarete sunulmuş oldu.

ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLER EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

Kent Müzesi programının ardından protokol üyeleri 1 şehit ailesi ve 2 gaziyi evlerinde ziyaret etti. Şehit ailesi ve Gazilere gününü anlam ve önemine binaen bayrak hediye edildi. Gazilerin günü kutlandı.

GAZİLER ONURUNA YEMEK DÜZENLENDİ

Günün son programında ise İnegöl Belediyesi tarafından gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. Protokol üyeleri, gaziler ve ailelerinin bir araya geldiği programda birlik, beraberlik ve vefa mesajları verildi. Yemek sonrası konuşan İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Seymen, Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programlar ve gazilere gösterilen ilgiden dolayı protokol üyelerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da programda yaptığı konuşmada Gaziler Gününü kutlayarak, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakârlık gösteren gazilerin taşıdığı öneme dikkat çekti. Başkan Taban, Türk milletinin 5000 yıllık Türk Tarihi ve 2200 yıllık devlet geleneği ile bugüne kadar yüzlerce, binlerce kez farklı meydanlarda varlığını koruma mücadelesi verdiğini ve millet olarak gazilik mertebesine ulaştığını kaydetti.

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay da yaptığı konuşmada gazilerin Gaziler Günü’nü kutlayarak, vatan uğruna fedakârlıkta bulunan gazilere ve şehitlere duyulan minnet ve şükranı ifade etti.