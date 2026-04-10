Osmangazi ilçesinde görev yapan temizlik personeli, çalışma sırasında parkta bulunan tahterevalliye binerek kısa süreli eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.



Günlük yoğun mesaileri sırasında kısa bir mola veren işçilerin neşeli halleri, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Görüntülerde, temizlik çalışanlarının çocukluklarına dönmüş gibi eğlendikleri anlar dikkat çekti.

Erkan Aydın da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak temizlik personeline teşekkür etti. Aydın, paylaşımında çalışanların özverili çalışmalarına dikkat çekti.



Şehrin temizliği için her gün erken saatlerde mesaiye başlayan temizlik işçilerinin bu samimi anları, vatandaşlar tarafından "iyi ki varsınız" yorumlarıyla karşılık buldu.