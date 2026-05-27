

Mahalleli, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine 13 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi’nde oturanlar, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.



Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, "Bayram sabahı uyanıp abdestimizi alıp camiye gidiyoruz. Bayram namazının ardından mezarlığımıza gidiyoruz. Yine bir duanın ardından tek sıra halinde bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Cerrah Mahallemizin 60 yıllık bayramlaşma geleneği devam etmektedir. Bundan sonra da devam edecektir inşallah.

Bayramlaşmayı tek seferde burada bitirmiş oluyoruz. Ondan sonra kurban kesimine gidenler oluyor. Şehirdışına gidiyorlar. Mahallemizde yaklaşık 13 bin nüfus var. Tek sıra bayramlaşma kuyruğu 1200 metreyi geçti. Bizim için bir rekordu. Seneye 2 kilometreyi hedefliyoruz" dedi.



Mahalle gençlerinden Ömer Cepe(14) ise, "Dedelerimizden bize kalan mirası sürdürmeye çalışıyoruz. Benden çocuklarıma torunlarıma kadar gidecek bu mirası sürdürmek istiyorum. Her bayramda bu kadar coşkulu kutlama oluyor" dedi.