Başta Bursa Ulu Cami olmak üzere Emir Sultan Camii, Yeşil Camii, Hüdavendigar Camii ve Mihraplı Camii'nde yoğunluk yaşandı. Ulu Cami'deki yoğunluk dronla da görüntülendi.



Sabah namazıyla birlikte camilerin yolunu tutan binlerce vatandaş, bayram namazı için saf tuttu. Özellikle tarihi Ulu Cami'de yerlisinden yabancısına kadar turistler de olması dikkat çekerken, cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerle avluda namazlarını eda etti.



Hutbede Kurban Bayramı'nın manevi önemine vurgu yapılırken, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğunun ifade edildi.

Küçük çocukların da babalarıyla beraber namaza geldiği, ancak erken saatte olması sebebiyle uykuya yenik düştükleri gözlendi. Bir kız çocuğunun da babası ile camide olması dikkat çekti. Namazın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak dualar etti.