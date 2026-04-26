Kupa töreni sırasında binlerce taraftar sahaya inince görüntüler Bursaspor'un Süper Lig şampiyonluğunu akıllara getirdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Bursaspor için Atatürk Matlı Stadyumu'nda 3 büyükleri aratmayan bir kutlama programı gerçekleştirildi.



Yeşil-beyazlı taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren stadyum çevresinde toplanarak takımlarının başarısını coşkulu tezahüratlarla kutladı.



Stadyumda yapılan etkinlikte binlerce taraftar, meşaleler, bayraklar ve marşlarla unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular sahaya ortasına kurulan şampiyonluk sahnesine çıkarak taraftarları selamladı. Yapılan seremoninin ardından binlerce taraftar hep bir anda sahaya indi. Haftalar öncesinden yapılan uyarılara rağmen sahaya inen taraftarları polis ekipleri ve güvenlik görevlileri dışarıya çıkarmak için mücadele verdi. Bursaspor amigolarının yaptığı anonslar sonrasında sahaya giren taraftarlar yeniden tribüne çıktı.



Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kupayı Bursaspor amigosu Selim Kurtulan ile birlikte kaldırmak isteyince amigo Kurtulan tribünlerden inerek kupa seremonisine katıldı. Kupa öncesi törene katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'da Bursaspor'un şampiyonluğunu tebrik etti. Hacıosmanoğlu tribünlerden yükselen ıslık sesleri üzerine konuşmasını kısa tutup Bursaspor amigosu Selim Kurtulan'ı çok sevdiğini belirterek konuşmasını tamamladı.



Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ve bir biri ardına yapılan anoslardan sonra şampiyonluk kupası büyük bir coşkuyla kaldırıldı.

Rumeli Ekrem ve Gökhan Kırdar'da seslendirdikleri şarkılarla taraftarlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kutlamalarda güvenlik önlemleri üst seviyede tutulurken, Bursa'nın dört bir yanından gelen taraftarlar şehrin meydanlarında da kutlamalara devam etti. Şampiyonluk coşkusu, Atatürk Matlı Stadyumu'ndan taşarak tüm Bursa'ya yayıldı.





Timsah'ın TFF 2. Lig karnesi

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı. Yeşil-beyazlılar 34 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle toplam 80 puan topladı. 87 gol atıp sadece 19 gol yedi. Şampiyonluk yolundaki son maçta Aliağa FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek kupayı garantiledi.

Bursaspor'un en golcü oyuncusu İdris Furat oldu. Ligde toplam 15 gol kaydederek takımın şampiyonluk yolundaki en önemli hücum silahı haline geldi. Takımın tecrübeli ismi İlhan Depe 10 asistle takımın en çok asist yapan futbolcusu oldu.

Bursaspor'un 2025-2026 sezonunda en çok faul yapan ve kart gören oyuncular savunma hattından çıktı. En disiplinli isimler ise genç oyuncular oldu. Musa Çağıran, 27 maçta 45 faul yaparak takımın en çok faul yapan ismi oldu. Hakkı Türker, 24 maçta 42 faul ile 2. sırada yer aldı. Batuhan Yayıkcı, 26 maçta 39 faul ile 3. sırada yer aldı.



Bursasporlu oyuncular özellikle sert müdahaleleriyle dikkat çekti ve takımın mücadele gücünü yükseltti. En çok kart gören oyuncuların sıralamasında İhan Depe, 32 maçta 8 sarı kart, Musa Çağıran, 27 maçta 6 sarı kart, Batuhan Yayıkcı, 26 maçta 6 sarı kart; Hakkı Türker ise 24 maçta 5 sarı kart görerek takımın bir sezonda en çok kart gören oyuncuları oldu.

En az kart gören oyuncular ise Kerem Matışlı, 25 maçta hiç kart görmedi. Anıl Atağ, 11 maçta hiç kart görmedi. Genç oyuncular (Efe Halaçlar, Salih Efe Fidan, Arda Gülmez), forma giydikleri maçlarda kart görmediler. Genç kaleciler ve altyapıdan çıkan oyuncular disiplinli oyunlarıyla hiç kart görmeyerek takımın örnek isimleri oldu.

Bursaspor en farklı galibiyetini Yeni Malatyaspor deplasmanında 8-0'lık skorla kazandı. Bursaspor'un 2025-2026 sezonundaki en farklı mağlubiyeti, Güzide Gebzespor karşısında alınan 4-1'lik yenilgi oldu. Bu sonuç, yeşil-beyazlıların şampiyonluk yürüyüşünde yaşadığı en ağır skor olarak kayıtlara geçti. Yeşil beyazlılar dün oynadıkları son maçta Aliağa FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup ederek ligi Şampiyon olarak bitirdi.