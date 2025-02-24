Hizmet alan sayı, dünya üzerindeki ülkelerin nüfuslarıyla karşılaştırıldığında Bursa’da hizmet alan vatandaş sayısı 157 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Bursa, sağlık hizmetleri sunumunda yoğun bir yılı geride bıraktı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Bursa’da bulunan bin 41 aile hekimliğinin yanı sıra sağlıklı hayat merkezleri, verem savaş dispanserleri ve göçmen sağlığı merkezlerinde 22 milyon 503 bin 84 poliklinik hizmeti verildi. İl genelindeki 23 kamu hastanesi ile 2 ağız ve diş sağlığı merkezinde ise 4 milyon 756 bin 468 acil başvuru olmak üzere 15 milyon 787 bin 505 hasta muayenesi yapıldı. Bursa’da kamu, özel ve üniversite hastanelerine yıllık hasta başvuru sayısı yüzde 13,6 düzeyinde seyretti. MHRS üzerinden randevu alan vatandaşların yüzde 10,4 ise randevusuna gitmedi.

157 ÜLKENİN NÜFUSUNDAN FAZLA

Bursa’daki aile sağlığı merkezleri ve kamu hastanelerinde 2024 yılı boyunca 38 milyon 290 bin 589 poliklinik gerçekleştirildi. wikipedia.org sitesinde yer alan ‘Nüfuslarına göre ülkeler ve bağımlı topraklar listesi’yle karşılaştırıldığın da Bursa’da hizmet alan vatandaşların sayısı 157 ülkenin nüfusunu geri de bıraktı. Bursa’da 38 milyon 290 bin 589 poliklinik hizmeti verilirken, bu rakam en yakın ülke nüfusları ise Polonya’nın nüfusu 37 milyon 726 bin, Fas’ın nüfusu 36 milyon 993 bin 612 ve Özbekistan’ın nüfusu 36 milyon 297 bin 477.

2024 yılında kamu hastanelerinde 258 bin 964 ameliyat gerçekleştirilirken bu ameliyatların 121 bin 888’i özellikli ameliyat sayılan A-B-C grubunda yer aldı. Kamu ve özel sağlık tesislerinde 64 bin 263 hasta yoğun bakımda tedaviye alınırken bu hastaların 48 bin 87’si kamu hastanelerinde tedavi gördü. Ayrıca il genelindeki kamu hastanelerinde 5 bin 356 hastaya palyatif bakım hizmeti sunuldu.

485 KİŞİ HAYATA TUTUNDU

Organ bağışı ve nakil çalışmalarında Türkiye liderliğini uzun yıllar sürdüren Bursa bölgesi, geçtiğimiz yıl da nakil bekleyen hastalara umut olmayı başardı. Bursa’daki kamu hastanelerinde 2024 yılında 485 kişiye organ nakli gerçekleştirildi. 144 canlı donörden ve 49 kadavradan olmak üzere 193 böbrek nakli yapılırken; 29 kadavradan olmak üzere 80 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Ayrıca 212 hastaya kornea nakli sağlandı.

İNME HASTALARI ŞİFA BULDU

Güney Marmara’nın sağlık üssü konumunda bulunan Bursa Şehir Hastanesi, sunduğu nitelikli inme tedavisiyle hastalara şifa dağıttı. Hastane bünyesinde tam zamanlı faaliyet gösteren inme merkezine 2024 yılı içinde 1734 hasta müracaatta bulundu. Bu hastalardan 299’una TPA ve trombektomi işlemi uygulandı.

11 BİN ANJİYO YAPILDI

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise kardiyovasküler cerrahi alanında öne çıktı. 137 bin 162 kardiyoloji polikliniği ve 50 bin 837 kalp damar cerrahi polikliniğinin yapıldığı hastanede 11 bin 45 vatandaşa anjiyo işlemi uygulandı. Hastanede ayrıca 4 bin 605 hastaya stent takılırken 806 hastaya ise kroner bypass işlemi gerçekleştirildi.

2024 yılı boyunca verilen sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Bursa’da Güney Marmara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından sevk edilen hastalara hizmet verildiğinin altını çizdi. Sağlık çalışanlarının yıl boyunca oldukça gayretli ve özverili çalıştıklarını belirten Dr. Yıldırım, "Bu yüzden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa’da daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için vatandaşlara görev düştüğüne dikkat çeken Dr. Yıldırım, "Vatandaşlarımızdan, MHRS üzerinden aldıkları randevulara gidemeyeceklerse iptal etmelerini istiyoruz. Böylece başka hastalarımızın bu imkândan faydalanma şansı olacaktır. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın duyarlı olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA