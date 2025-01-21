Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan Temel Arıcılık Kursu, 3 Şubat 2025 - 17 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kursa katılmak isteyenlerin, 31 Ocak 2025 tarihine kadar Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvuru yapmaları gerekiyor. Yapılan açıklamada kontenjanın sınırlı olduğu belirtilirken, arıcılık alanında bilgi edinmek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere önemli bir fırsat sunuluyor.

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar kursla ilgili detaylı bilgiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ulaşabilecek.