Ünlü web sitesi yaptığı araştırmada, aşıkların en çok tercih ettiği romantik tatil ve buluşma rotaları belirlendi. Bu rotaların tercih edilmesinde en önemli kriterler, seçim yapılan bölgelerin aşk, sevgi ve romantizm içermesi. Uplifers’e göre aşıkların dünyada romantizmi en doruklarda yaşadığı Nevşehir(Kapadokya) oldu.

KAPADOKYA, NEVŞEHİR

Dünyanın en romantik tatil rotası seçilen Kapadokya için, “Aşktan ayakların yerden kesildiği yer diye tabir ediliyor."

Güneşin doğuşuyla havalanan balonların gökyüzünde oluşturduğu muhteşem tabloya yer verilen değerlendirmelerde, peri bacalarına da özel vurgu yapıldı.

Taştan ve mağaradan oluşan oteller, mum eşliğinde yenilen yemekler ve özel şarapların Kapadokya’yı ayrı bir yere konumlandırıyor.



ULUDAĞ, BURSA

Dünyanın en romantik şehirler sıralamasında 2. sıraya oturan şehir ise Bursa(Uludağ) oldu.

Aşıkların buluşma noktalarından biri olarak gösterilen Uludağ için, romantizmin doruklarda yaşandığı en romantik tatil rotalarından biri olarak bahsediliyor.

Karda el ele tutuşan aşıklar, şömine, sıcak şarap, spa merkezleri ve masaj seçenekleri ile Uludağ’a özel bir yer ayrılıyor. Yine teleferikle yapılan romantik bir gezi, sahlep eşliğinde seyredilen muhteşem manzaralar aşıklar için Uludağ’ı benzersiz kılıyor.



BOZCADA, ÇANAKKALE

Dünyanın en romantik şehirler arasında 3. sırayı yine Türkiye’den Çanakkale(Bozcaada) aldı.

Ege ve Akdeniz’de onca turizm yerleri bulunmasına rağmen listeye Bozcaada’nın girmesinin ise özel nedenleri var.

Aşıkların burayı daha çok tercih etmesinin başlıca nedeni ise Bozcaada’nın mistik havasının ve mimarisinin romantizmi üst noktalara taşıması.

Gün batımının en iyi izlendiği yerlerden biri olan Bozcaada, meyhane ve restoranlarıyla da aşıkları cezbeden özelliklere sahip.

PARİS, FRANSA

Eyfel kulesiyle aşıkları etrafında toplayan Fransa’nın Paris şehri, Dünyanın en romantik rotaları arasında 4. sırada yer aldı.

Paris, yer dönem ilk 10’da yer alan en önemli buluşma noktası unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor.

Tarihi ve turistik yerleri, otantik kafe ve restoranları ile aşıkların en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Paris, adeta bir romantizm şehri.

ROMA, İTALYA

Dünyanın en romantik şehirler arasında 5. sırayı ise İtalya(Roma) aldı.

Dünyanın en büyük imparatorlarından birinin yönetildiği Roma, tarihi yapıtların en iyi korunduğu en önemli yerleşim yerlerinden biri. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan bu yerleşim yeri, sadece meraklıların değil, aşıklarında buluşma noktası.

Kaleler, tapınaklar, kiliseler, arena ve sokakları ile Roma el ele tutuşan sevgililerin aşklarını doruklarda hissettiği şehirlerden biri. Restoranları ve yemekleri ile Roma, dünyanın en popüler tatil rotaları arasında yer alıyor.

VENEDİK,İTALYA

Yüzün üzerinde ki adası, irili ufaklı yüzlerce köprüsü, yüzlerce yıldır ayakta kalan kiliseleri, dar sokakları ile labirenti andıran yerleşim yerleri ile Venedik, dünyanın en ilginç mimarisine sahip şehirlerin başında geliyor.

Sular şehri Venedik’in sokaklarında yürümek bile başlı başına bir romantizm.

Otantik gondollarla yapılan geziler, pizza ve nefis dondurmaları ile Venedik aşıkların en önemli buluşma noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Bu özellikleri ile Venedik bu yılki listede Dünyanın en romantik şehirleri arasında 6. sırada kendisine yer buldu.

BRUGGE, BELÇİKA

Kendinizi bir peri masalının içerisinde bulacağınız Belçika’nın Brugge şehrine ayak bastığında buram buram çikolata ve waffle kokularıyla karşılaşacaksınız.

Mistik havası ve renk cümbüşü sokakları ile Brugge, Arnavut kaldırımlı sokakları ve kanalları ile Venedik’e de benzetiliyor.

Brugge’ye giden her aşığın kendisini bir masal kahramanı hissetmesi ve romantizmi doruklarda hissetmesi mümkün.

Birçok özelliği ile Brugge bu yıl Dünyanın en romantik şehirleri arasında 7. sırada kendisine yer buldu.

PRAG, ÇEK CUMHURİYETİ

Şatolar şehri Prag, Dünyanın en romantik şehirleri arasında 8. sırada yer aldı. Buram buram tarih kokan bu şehir, köprüleri, heykelleri ve ilginç mimarileriyle ön plana çıkıyor.

Yerel sokak sanatçıları ve ışıl ışıl sokaklarıyla renklenen bu şehir, fotoğraf tutkunları içinde başlı başına en güzel rotalardan biri. Bu nedenler aşıklar Prag’ı çok seviyor.

SANTORİNİ, YUNANİSTAN

Listede 9. sırayı ise Türkiye’nin komşu ülkesi Yunanistan’ın Santorini adası aldı.

Dünyanın en ünlü aşk adalarından biri olarak bilinen bu bölge, gün batımının en muhteşem izlendiği yerlerden biri. Mavi ve beyaz renklerinin hakim olduğu bu adada, küçük butik oteller, Yunan mutfağının eşsiz lezzetlerini sunan restoranlar ve denizi ile aşıkların en önemli buluşma noktası.

Romantizmi doruklarda yaşayanların en önemli duraklarından biri olan Santorini’de Türkiye’den de çok sayıda turisti ağırlıyor.

BOĞAZ, İSTANBUL

Uplifers’e göre aşıkların en çok tercih ettiği romantik şehirlerden biri de İstanbul(Boğaz) oldu.

10. sırada yer bulan İstanbul’un boğazına büyük yer verilen araştırmada, tüm keşmekeş, kaotik ve kalabalığına rağmen İstanbul boğazının romantizmin doruklarda yaşandığı bir yer olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Vapur turları, kız kulesi manzarası eşliğinde güneşin batışının izlenmesi, martılara simit atılması, sokak lezzetleri ve gastronomi alanında ki ünüyle İstanbul’un dünyanın en çok ziyaret edilen romantik şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.