Yapılan açıklamada satır başları şöyle;

"Sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yapılan açık kaynak araştırmalarında; yasa dışı PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne müzahir gruplarca 18-19.11.2023 tarihlerinde yapılması planlanan, “sözde- İmralı tecridine karşı Gemlik’e özgürlük yürüyüşü” ile ilgili olarak;

Açık ve kapalı alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem,

-Bu eyleme katılmak amacıyla geldiği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisine girişler,

Dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışlar ve/veya il merkezimize girişler,

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (A), (B) ve (C) fıkraları gereğince (Jandarma bölgesi dâhil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 16.11.2023 günü saat 00:01'den 22.11.2023 günü saat 23:59'a kadar 7 (yedi) gün süreyle yasaklanmıştır."