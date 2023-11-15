Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İnegöl'ün o mahallesinde ihtiyaçlar bir bir gideriliyor

İnegöl'ün o mahallesinde ihtiyaçlar bir bir gideriliyor

"Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da dişi çekilen çocuk hayatını kaybetti!’ haberine konu olayla ilgili olarak; 10.11.2023 günü mağdur Deniz Sönmez’in özel diş polikliniğinde gerçekleşen tedavisinin ardından yapılan tüm müdahalelerin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."