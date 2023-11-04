Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi.
Ters şeritte ilerleyen Mehmet Eray Uzun (29) yönetimindeki 77 ABU 158 plakalı motosiklet, yanından geçerken sola dönüş yapan Hamza Güleç (33) idaresindeki 11 SD 500 plakalı kamyonete çarptı.Yaralanan Uzun, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Sağ bacağı kırılan Uzun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.