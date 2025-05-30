Mustafakemalpaşa'daki Tarım Peyzaj A.Ş işbirliğiyle kurulan Tarım Plast Fabrikası'nda sulama borusu üretimiyle çiftçilere destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sıvı gübre desteğiyle de üreticilerin maliyetlerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Tarım A.Ş, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir gübre tesisinin makine ve ekipmanlarını satın alarak, kimyasal gübrelemenin azaltılmasını sağlamak, toprakların organik madde miktarını yükselterek mikroorganizmaların etkinliğini artırmak, toprağın sağlıklı bir yapıya bürünmesini sağlamak, verimliliği artırarak çiftçilerin gelirini yükseltmek ve en önemlisi de gıda güvenilirliğini artırmak hedefiyle sıvı gübre tesisi kurdu.

Gerekli izinleri alınan ve mart ayından bu yana çiftçilere hibe destekli dağıtılacak gübre üretimini sürdüren Sıvı Gübre Üretim ve Dolum Tesisi, 1 Haziran'da törenle açılacak.

Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar günü Bursa çiftçisi için hizmet saati 18.00... ÇKS belgesi ile gelen her çiftçimize açılış gününe özel 22 kilogramlık sıvı gübre hediye edilecektir" ifadesini kullanarak Sıvı Gübre Üretim ve Dolum Tesisi'nin, 1 Haziran'da açılacağını duyurdu.

Açılış gününe ise bugüne kadar üretilen 10 bin bidon gübre hazır edildi. ÇKS belgesi ile gelen çiftçiler sıvı gübrelerini alabilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin maliyetlerinin sürekli arttığını, toprağından koptuğunu, kırsalı boşalttığını belirterek, üreticilerin sırtındaki yükü azaltacak farklı destek programlarıyla bu gidişi durdurmak hatta tersine çevirmek istediklerini söyledi.

Zorlu şartlara rağmen üretmek isteyen, toprağını işleyen çiftçilerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını dile getiren Bozbey, sulama borusu ve sıvı gübre desteklerinin hayata geçirdikleri önemli projelerden olduğunu ifade etti.

Sıvı gübre üretimiyle çiftçilerin maliyetlerini azaltacaklarını aktaran Bozbey, açılacak tesiste üretilecek gübrelerin tarımsal üretimde verimliliği de artırarak çiftçilerin kazancını yükselteceğini kaydetti.

Gübrelerin destek programlarımız çerçevesinde çiftçilere çok uygun fiyatlara verileceğine dikkati çeken Bozbey, açılışa çiftçileri beklediklerini duyurdu.