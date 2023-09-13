Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 2 Eylül 2023 tarihinde başlayan orman yangını sonrasında 25 hektarlık ormanlık alan, yoğun çabaların ardından yeniden eski güzellik ve yeşilliklerine kavuşmak için adım atıyor. Yangının izlerini silmek amacıyla yapılan çalışmalarda, fidan dikimi sonbahara yetiştirilmeye çalışılıyor. Yetkililer, en kısa sürede temizlik çalışmalarının da başlayacağını belirtiyorlar.

Orman yangınının ardından bölgede hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın alanını dronlar aracılığıyla tarayarak detaylı veri tabanı oluşturma çabası içindeler.

Göynüklü Mahallesi'nde meydana gelen yangın, 2 Eylül 2023 tarihinde patlak verdi. Bu felakette, 6 uçak, 6 helikopter, 52 arasöz, 16 ilk müdahale aracı, 32 su tankeri ve 420 personel, daha fazla alanın yangına kurban gitmesini önlemek için büyük bir çaba sarf etti. Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da olaya anında müdahale ettiler. Yangın kontrol altına alındıktan sonra, yangın alanındaki yanmış ağaçların temizlenmesi çalışmalarına da en kısa sürede başlanacağı açıklandı.

Kül haline dönen ormanlık alandaki ağaçların temizlenmesinin ardından, yeni fidanların dikimine 2023 sonbaharında başlanması planlanıyor. Ancak yangının çıkış nedeni hala araştırılmakta.

Özellikle Çağrışan bölgesinde, 36 hektarlık alanı etkileyen yangın sonrasında 8,702 ağacın yerine yaklaşık 47,800 fidan dikildi. Aynı şekilde, Göynüklü ve Nilüferköy arasındaki bölgede 47,695 ağacın yerine 131,000 fidan dikildi. Bu yeşil alanlar, yangın sonrasında büyümeye devam ediyor.

Yangın sonrası bu bölgelerin geleceğiyle ilgili çıkan iddialara rağmen, şu an için bu alanların imara açılmasıyla ilgili resmi bir planlama yapılmış değil. Mudanya ilçesinde 2015 yılında benzer bir yangının ardından dikilen fidanlar, bölgenin yeşil güzelliğini yeniden inşa etmeye devam ediyor.