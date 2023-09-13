Kolon kanserinde beslenmenin önemi çok büyüktür. Direkt beslenmeyle ilgili kanserler içinde sayabiliriz. Özellikle meyve, sebzeden zengin bir diyet beslenmede önemlidir. Yine alkolün az miktarda veya hiç tüketilmemesini öneriyoruz. Liften zengin besinlerin alınması, kolon kanserinin önlenmesinde çok yardımcı olmaktadır. Dünyaya baktığımızda da kolon kanserinin coğrafi dağılımını görmekteyiz. Batıya doğru gittiğimizde mide kanserlerinin önüne çıkıyor ve kolon kanserleri daha sık görülüyor. Bunun nedeni batı tipi beslenme dediğimiz liften zayıf, bağırsakta çok fazla etkileşime girmeyen ve zehirli olabilecek maddelerin maruziyetini artıran bir beslenme türü kolon kanserini artırmaktadır. Burada genetiğin de çok önemi vardır. İyi bir beslenme, iyi bir genetik ile yani ailesel kalıtımınız da iyiyse kolon kanserinin önlenmesi açısından çok önemlidir.