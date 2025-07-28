Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yangının başladığı alanda yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda harekete geçen ekipler, kimliği kamuoyuna açıklanmayan şüpheliyi kısa sürede tespit etti ve yakaladı.

Şüphelinin karakola getirilmesinin ardından, olayın duyulması üzerine çok sayıda vatandaş karakol önünde toplandı. Kalabalık, yangını çıkardığı öne sürülen kişiye büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Olası taşkınlıkların önüne geçmek amacıyla güvenlik güçleri, karakol çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı

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