Bursa'da, Emek Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, bir otomobilin çarptığı yaralı bir kediye, hızla olay yerine yetişen hemşireler tarafından müdahale edildi. İddialara göre, otomobil sürücüsü, yoldan geçmekte olan kediye çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kedi, acil müdahale noktasında bekleyen hemşirelerin dikkatini çekti.

Hemşireler, olay yerine hızla giderek yaralı kedinin yardımına koştular. Kalp atışları zayıflamış olan patili dost için dakikalarca süren bir kalp masajı başlattılar. Ancak ne yazık ki, tüm çabalara rağmen yaralı kedi kurtarılamadı. Bu duygusal anlar, bir kamera tarafından kaydedildi.