Nilüfer Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ile Lions Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi sakinlerini unutmadı. Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, tesis idarecileriyle birlikte yaşlılarla bir araya gelerek anlamlı günlerini kutladı. Çeşitli hediyeler vererek sürpriz yapan Özer, Başkan Turgay Erdem’in de selamlarını iletti.

Etkinlikler akşam düzenlenen iftar yemeği ile devam etti. Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas ile İzzet Şadi Sayarel Huzurevi sakinlerine Gold Majesty Hotel’de iftar yemeği düzenledi. Programa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı.

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, görev süresinin yakın zamanda dolacağını hatırlatarak, başkan olarak kendileriyle son kez iftarda bir arada olduğunu söyledi. Yaşlılara yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğine inandığını ifade eden Başkan Erdem, gecede fasıl ekibinin parçalarına eşlik ederek yaşlıların keyfine ortak oldu.

Kaynak: İHA