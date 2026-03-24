Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesinde Proje ortağı Niyazi Kudret Yıldız Kur’an Kursu’nda hafızlık yapan 5. sınıf öğrencileri, aynı zamanda Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde akademik eğitim-öğretimlerine devam etmektedirler. 8. Sınıf sonunda hafızlığını tamamlayan öğrenciler, aldıkları başarılı ve verimli akademik eğitim sayesinde LGS’de de çok başarılı sonuçlar almaktadırlar. İnegöl’de ilk ve tek olan bu projeye ilgi ve başvurular her geçen sene artmaktadır.

Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Ortaokulu sınıflarında ise öğrenciler İmam Hatip Ortaokulu müfredatının yanı sıra ağırlıklı İngilizce programı uygulayarak sağlam bir yabancı dil altyapısına sahip başarılı bir akademik eğitim almaktadırlar. Geçen sene ilk defa uygulanan projede alınan başarılı sonuçlar, bu sene başvuruların daha yoğun olacağının işaretini vermektedir.

Başvurular 23 Mart – 10 Mayıs 2026 tarihlerinde www.fbasaran.com adresinden yapılmaktadır. Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi sınavı16 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat:14.00’te Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Ortaokulu sınavı 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat: 10.00’da yapılacaktır. Öğrenciler her iki sınava başvuru yapabilecek ve her iki sınava da girebileceklerdir.

