Uygulamaya Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı. Çok sayıda noktada eş zamanlı olarak sabit yol ve hareketli yol denetimleri yapılırken, alkollü ve alkolsüz umuma açık işyerleri de detaylı şekilde kontrol edildi. Denetimlerin özellikle yılbaşı öncesi artış gösteren kaçak ve sahte alkol satışının tespiti ve önlenmesi amacıyla yoğunlaştırıldığı belirtildi. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında işyerlerinde ruhsat, bandrol ve ürün içerikleri titizlikle incelendi.



Gerçekleştirilen uygulamalarda ayrıca aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının tespiti hedeflendi. Bu kapsamda bin 620 şahıs ile bin 200 araç sorgulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için denetimlerin artarak süreceğini vurgularken, özellikle kaçak ve sahte alkol konusunda vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmeleri çağrısında bulundu.