Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde meydana gelen yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi. Yangın, hızla büyüyerek yanındaki samanlık ve ahıra da sıçradı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Neyse ki, yangın sırasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ahşap ev ise kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinleri, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti.