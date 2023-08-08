Kamu çalışanlarının merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk aşaması tamamlandı. Komisyon, geçtiğimiz hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak, genel ve hizmet kollarına yönelik maddelerin ön görüşmesini gerçekleştirdi. Bu çerçevede, 11 farklı hizmet kolunun teklifleri detaylı bir şekilde ele alındı.

1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında komisyon çalışmaları tamamlandı. 2 Ağustos'ta başlayan ve hafta sonuna kadar süren bu çalışmalarda, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen ve bağlı sendikalar arasında sunulan teklifler detaylı bir şekilde incelendi. Çalışmalar sırasında, 11 farklı hizmet kolunun talepleri ve genel konular üzerinde titizlikle duruldu. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik gibi önemli isimler de sürece dahil oldular.

Komisyon çalışmaları, Memur-Sen'in genel konulara yönelik tekliflerinin görüşülmesiyle noktalandı. Şimdi ise toplu sözleşmenin bir sonraki aşamasında, komisyon raporlarına dayalı olarak tekliflerin müzakeresi gerçekleştirilecek. Bu müzakere süreci 9 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'ta ilk teklifini sunmayı planlıyor. 15 Ağustos'ta ise genel konulara yönelik tekliflerin tartışmaları başlayacak; hükümetin ikinci teklifinin ise 17 Ağustos'da sunulması öngörülüyor.