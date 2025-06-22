

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası evde inceleme yapan ekipler, Nuri A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nuri A.'nın cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA