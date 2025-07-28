Bursa’nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz’da başlayan orman yangını 3. gününde de devam ediyor. Yangının boyutu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

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Helikopterler ve yangın söndürme uçakları bölgeye sevk edildi. Gece boyunca aralıksız çalışan kara ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ancak rüzgarın olmaması nedeniyle yükselen dumanın bölgede adeta sis tabakası oluşturduğu görüldü.

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Yangın sonrası geriye kalan duman bulutları, dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA